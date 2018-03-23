Украинцы тратят на вредные привычки больше, чем на отдых и развлечения

Самой большой статьей расходов украинцев являются продукты питания.

Украинцы тратят на вредные привычки больше денег, чем на здравоохранение, образование, одежду, развлечения и отдых.

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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на данные Государственной службы статистики. Согласно с данными, самой большой статьей расходов украинцев являются продукты питания, на них украинци тратят 42,1% от всех расходов. На втором месте оплата коммунальных платежей, на третьем - расходы на транспорт.

А на четвертом месте оказались расходы на алкоголь и табак. На них в прошлом году украинцы потратили более 146 миллиардов гривень. Это больше, чем затраты на здоровье, одежду, предметы домашнего обихода, отдых и развлечения.

Статистика без учета временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополь.

Как сообщал УНИАН, по словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, осенью средняя зарплата в Украине может вырасти до 10 тысяч гривень.