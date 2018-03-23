В обменниках Киева снова подешевели доллар и евро

12:31, 23 марта 2018
Финансы
405
фото УНИАН

Читайте такжеЭксперт назвал причины "искусственного" обесценивания гривни

Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 26,20 гривни, евро - за 32,40 гривни за одну денежную единицу.

В четверг, 22 марта, валюта в киевских небанковских обменных пунктах стоила дороже - 26,30 гривни за 1 доллар и 32,55 гривни за 1 евро.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #курс валют в Украине