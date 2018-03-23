В обменниках Киева снова подешевели доллар и евро
12:31, 23 марта 2018Финансы
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Продать доллары можно за 26,20 гривни, евро - за 32,40 гривни.
Гривня продолжает укрепляться к доллару у евро / фото УНИАН
Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 23 марта составляет 26,25 гривни, евро - 32,50 гривни.
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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 26,20 гривни, евро - за 32,40 гривни за одну денежную единицу.
В четверг, 22 марта, валюта в киевских небанковских обменных пунктах стоила дороже - 26,30 гривни за 1 доллар и 32,55 гривни за 1 евро.
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