В обменниках Киева снова подешевели доллар и евро

Продать доллары можно за 26,20 гривни, евро - за 32,40 гривни.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 23 марта составляет 26,25 гривни, евро - 32,50 гривни.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 26,20 гривни, евро - за 32,40 гривни за одну денежную единицу.

В четверг, 22 марта, валюта в киевских небанковских обменных пунктах стоила дороже - 26,30 гривни за 1 доллар и 32,55 гривни за 1 евро.