Межбанковский валютный рынок теперь будет открываться на час раньше

Национальный банк Украины перенес время открытия торгов на межбанковском валютном рынке на час раньше, с 10-00 на 9-00 утра.

Об этом говорится в постановлении регулятора от 3 ноября №703, опубликованном на сайте НБУ и вступающем в действие сегодня.

Согласно документу, время функционирования системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины в рабочие дни, в течение которого банки проводят операции купли-продажи валюты и/или банковских металлов, начинается с 9-00, в то время как ранее валютный межбанк открывался с 10-00 утра.

Также в рамках постановления Нацбанк закрепил за собой право оперативно предупреждать участников рынка о смене времени работы валютного межбанка, при том что ранее было предусмотрено предупреждение не позднее чем за два рабочих дня до изменений.

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Сегодня, 5 ноября, регулятор объявил о проведении 5 ноября аукциона по продаже иностранной валюты за гривни общим объемом до 5 млн долл.