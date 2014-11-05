Межбанковский валютный рынок теперь будет открываться на час раньше
НБУ закрепил за собой право оперативно предупреждать участников рынка о смене времени работы валютного межбанка, при том что ранее было предусмотрено предупреждение не позднее чем за два рабочих дня до изменений.
Национальный банк Украины перенес время открытия торгов на межбанковском валютном рынке на час раньше, с 10-00 на 9-00 утра.
Об этом говорится в постановлении регулятора от 3 ноября №703, опубликованном на сайте НБУ и вступающем в действие сегодня.
Согласно документу, время функционирования системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины в рабочие дни, в течение которого банки проводят операции купли-продажи валюты и/или банковских металлов, начинается с 9-00, в то время как ранее валютный межбанк открывался с 10-00 утра.
Также в рамках постановления Нацбанк закрепил за собой право оперативно предупреждать участников рынка о смене времени работы валютного межбанка, при том что ранее было предусмотрено предупреждение не позднее чем за два рабочих дня до изменений.
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Сегодня, 5 ноября, регулятор объявил о проведении 5 ноября аукциона по продаже иностранной валюты за гривни общим объемом до 5 млн долл.