Гройсман назвал давление силовиков на бизнес "диверсией против Украины"

Глава правительства выступил за упразднение функций правоохранительных органов по контролю бизнеса.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал деятельность экономических отделов силовых органов по давлению на бизнес "диверсией против экономики государства".

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Об этом Гройсман заявил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Те правоохранители, которые позволили себе абсолютно наглым способом, волюнтаристски заходить на предприятия легального бизнеса и создавать на них давление - я рассматриваю такие действия, если они будут установлены, как диверсию против экономики нашего государства", - сказал премьер.

При этом глава правительства выступил за упразднение функций правоохранительных органов по контролю бизнеса.

"Мы полностью поддерживаем отмену функций общения с бизнесом у СБУ, ГПУ и правоохранительных органов. Экономическая функция силовых органов - абсолютный рудимент. Я буду отстаивать эту позицию, хотя и имею теперь "добрых друзей" в экономических отделах СБУ", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство создало специальную комиссию из представителей бизнес-ассоциаций, которая будет иметь полномочия рассматривать случаи давления силовых органов на бизнес.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с представителями бизнеса в октябре 2017 года поручил председателю парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной подготовить законопроект о Службе финансовых расследований, которая получила бы исключительное право проверять бизнес. При этом аналогичные функции других правоохранительных органов должны быть отменены. Запустить службу планировалось со второго квартала 2018 года, одновременно отменив право других силовиков проверять бизнес.

Южанина 19 марта зарегистрировала в парламенте законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности, являющемся альтернативой одобренному Кабинетом министров весной 2017 года законопроекту о Службе финансовых расследований.