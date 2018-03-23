Перевыполнить план ГФС смогла только благодаря детенизации экономики

Отмечается, что в 2017 году в госказну перечислено на 26,7% больше, чем в 2016-м - 961 млрд. грн.

Перевыполнение плана по поступлениям в госбюджет связано с детенизацией экономики.

Об этом во время заседания Общественного совета при ГФС заявил Дмитрий Юровский, руководитель Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины, сообщает Деловая столица.

Юровский отмечает, что в 2017 году в госказну перечислено на 26,7% больше, чем в 2016-м - 961 млрд. грн.

«Это на самом деле очень удивительно, потому что доведенный план к выполнению +25% был очень большим и изначально казался нереальным. При номинальном экономическом росте в 2017 году порядка 3% и уровне инфляции 14%, при практическом отсутствии девальвации, было достаточно трудно выполнить план, но ГФС с этим отлично справилась: усиленно занималась детенизацией экономики – выводила из тени различные направления бизнеса», - подчеркивает он.

Глава Общественной организации «Палата налоговых консультантов» Ольга Богданова серьезным достижением фискалов называет переход на более прозрачную и стабильно работающую автоматическую систему возмещения НДС, благодаря которой по итогам 2017 года предприятиям было возмещено 120,1 млрд. грн. НДС. При этом данный налог сейчас возмещается «месяц в месяц» на уровне примерно 97%.

Положительно оценивает она и выплату долгов субъектам хозяйственной деятельности по переплате налога на прибыль, задолженность по которому значительно сократилась и могла бы вообще быть сведена к минимуму, если бы было поддержано предложение ГФС о разовом возмещении задолженности перед бизнесом.

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По словам руководителя Всеукраинской ассоциации работодателей Татьяны Шевцовой, у Общественного совета и ГФС общее понимание наиболее важных задач.

«Запуск работы электронного кабинета плательщика – важный позитивный шаг. Не все еще отлажено на должном уровне, но ГФС понимает важность доработки и запуска сервиса электронного кабинета плательщика в полном объеме. У нас также совпадают позиции по поводу предотвращения контрабанды и коррупции на таможне - закупка сканеров является единым приоритетом и ГФС, и бизнеса», - заявила Шевцова.

Руководитель Украинского национального комитета «Международной торговой палаты» Олег Платонов положительно оценивает запуск единого окна на таможне.

«ГФС очень активно внедряет электронные услуги, что позволяет субъектам ВЭД осуществлять целый ряд процедур в электронном режиме. К примеру, через личный электронный кабинет можно по запросу получить свои декларации и понимать состояние бизнеса. Очень оперативно и адекватно реагируют на обращения субъектов внешнеэкономической деятельности. Раньше такого диалога не было. Самое главное – видно, что Государственная фискальная служба стремится к прогрессивным изменениям, пытается их внедрить. Но, к сожалению, из-за несовершенства нынешней законодательной базы эти процессы изменений происходят не так быстро, как бы того хотелось участникам рынка», - поясняет Платонов.

Он отмечает, что в прошлом году закупка стационарных сканеров неоднократно блокировались.

О необходимости технического переоснащения пропускных пунктов и таможни, в частности, о закупке стационарных сканеров, говорят и другие эксперты. Сейчас для решения этой проблемы ГФС совместно с Минфином и Минэкономразвития рассматривают несколько вариантов. Один из них связан с внесением правок в закон о публичных закупках. В частности, предлагается проводить приобретение этого стратегически важного оборудования по договорной процедуре - по аналогии с закупками для МВД, Минобороны или Государственной пограничной службы.