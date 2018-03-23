Темпы роста ВВП Украины в 2017 году оказались выше ожиданий - Нацбанк

Основным драйвером роста стал потребительский спрос.

Фактические темпы роста реального ВВП Украины в 2017 году на 2,5% оказались выше ожиданий Национального банка, опубликованных в Инфляционном отчете регулятора за январь 2018 года (2,1%).

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Об этом говорится в комментарии НБУ относительно финальной статистики о росте ВВП за 2017 год на 2,5%.

Регулятор отметил, что восстановление экономики Украины происходит стремительнее ожиданий, и основным драйвером роста стал потребительский спрос, а также весомым двигателем осталась инвестиционная активность.

Кроме того, росту реального ВВП продолжают способствовать внешние условия, так как объемы экспорта товаров и услуг в реальном выражении выросли на 3,5% год к году.

Также сообщается, что в 2018 году экономический рост по ожиданиям НБУ ускорится по текущим прогнозам до 3,4%, однако в Инфляционном отчете за апрель будет опубликован обновленный прогноз.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики Украины улучшила оценку роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,5% с 2,2% по оперативным оценкам.