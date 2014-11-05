Гривня после новой инициативы Нацбанка резко упала до 13,60 за доллар

Новые правила “игры” на межбанковском валютном рынке привели к резкому подорожанию доллара.

Как сообщает finance.ua, НБУ отпустил курс доллара, и теперь вместо валютных интервенций будут проводиться аукционы. Запланированное ограничение – 500 тыс. долларов в “одни руки”.

Рыночный курс на межбанке будет формироваться каждый день к 11:00, при этом торги будут проходить с 9:00 до 17:00. Клиентам банки смогут продавать валюту при условии, что курс не будет отличаться более чем на 5% от курса на межбанке.

Читайте такжеМежбанковский валютный рынок теперь будет открываться на час раньшеПо данным finance.ua, к 12:00 курсы валют на межбанке были следующими: доллар США стоил 13,0900/13,6000 грн, евро – 16,3507/16,9725 российский рубль – 0,2941/0,3055.