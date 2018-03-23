Порошенко назвал ключевое задание экономики Украины - 5-6% роста в год

Президент готов поддержать правительство для достижения целевого экономического роста.

Президент Украины Петр Порошенко считает ключевой задачей достижение темпов роста украинской экономики на 5-6% в год.

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Об этом сообщается на странице президента в Twitter.

"Государственная служба статистики сообщает, что по итогам прошлого года увеличение ВВП составило 2,5%. Ключевое задание - выйти на темпы роста, как минимум, 5-6% в год. Правительство работает над ускорением экономического роста. Я, как президент, буду делать все, чтобы помочь правительству в этом", - отметил Порошенко.

По словам президента, Украине удалось возобновить экономический рост, несмотря на гибридную войну, развязанную Россией.

"Мы избежали дефолта, обусловленного гибридной войной России против Украины, и возобновили экономический рост. Это заслуга сильного, патриотичного и ответственного украинского народа", - отметил глава государства.

При этом Порошенко подчеркнул, что из-за аннексии Крыма Украина потеряла 3,6% ВВП, 80% нефтегазовых залежей в Черном море, 10% портовой инфраструктуры. Из-за оккупации части Донбасса Украина потеряла еще 15% ВВП и 25% промышленности. На оккупированной территории осталось около 100 шахт и активы банков на 5 миллиардов долларов, сообщил президент.

Как сообщал УНИАН, Госстат улучшил оценку роста реального валового внутреннего продукта Украины в 2017 году до 2,5% с 2,2%.

Правительство прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на уровне 3%, Национальный банк - 3,4%.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что принятие парламентом в феврале-мае этого года 35 подготовленных правительством экономических законопроектов создаст основу для ускорения роста экономики Украины до 5-7% в год.

В частности, законопроекты предусматривают внедрение "единого окна" на всех украинских таможнях, дальнейшую реформу Государственной фискальной службы, законодательное урегулирование деятельности бизнес-омбудсмена, создание Службы финансовых расследований, урегулирование деятельности обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с международными стандартами, комплексную дерегуляцию для прогресса страны в рейтинге Doing Business, дерегуляцию в нефтегазовой отрасли.

А также - упрощение валютного регулирования, создание условий для доступного кредитования, компенсацию государством стоимости кредитов бизнеса, упрощение работы институциональных инвесторов в Украине, создание товарных бирж, защиту прав кредиторов и вкладчиков банков, усиление защиты интеллектуальной собственности.