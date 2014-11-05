Яценюк отказался финансировать территории, подконтрольные "российским террористам"

Общий объем дотаций Донецкой области составляет 37 млрд грн, по Луганской области - 19,8 млрд грн, но правительство не будет финансировать террористов, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Читайте такжеВ Донецкой области в октябре угледобыча упала на 64%«По территориям, которые контролируют российские террористы, дотации составляют 19,6 млрд грн по Донецкой области, и 14,6 млрд грн по Луганской области, – сказал Яценюк. – Но правительство не будет финансировать самозванцев и террористов на востоке».

Он также добавил, что все пенсии, социальные выплаты начисляются для каждого человека. «Уберутся прочь с территории Донецка и Луганска российские террористы, мы вернем контроль над территориями и выплатим каждому ту социальную льготу, которую человек заслуживает», - сказал глава правительства.