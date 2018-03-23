Нардепы предлагают повысить зарплаты педагогам дошкольных и внешкольных учебных заведений

В случае принятия законопроекта должностной оклад сотрудников детсадов и внешкольных учебных заведений самой низкой квалификационной категории будет равен трем минимальным зарплатам, сейчас это около 11 тысяч гривен.

Представители «Украинского объединения патриотов» предлагают повысить зарплаты сотрудникам учреждений дошкольного и внешкольного образования. Соответствующий законопроект № 8188 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по восстановлению справедливости в вопросе оплаты труда педагогическим работникам учреждений дошкольного и внешкольного образования» разработали народные депутаты Тарас Батенко, Ирина Констанкевич, Валентин Дидыч, Александр Дубинин, Виталий Куприй и Виктор Шевченко.

Авторы документа отмечают, что повышение зарплат педагогов предусмотрено базовым Законом «Об образовании», который парламент принял осенью. Впрочем, уровень оплаты труда педагогов, работающих в учреждениях дошкольного и внешкольного образования, не изменился, ведь Верховная Рада не внесла соответствующих изменений в другие профильные законы.

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«Законопроект предлагает увеличить оклады педагогов, работающих в учреждениях дошкольного и внешкольного образования. По сути, это даже не новая инициатива, а восстановление справедливости. Повышение зарплат предусмотрено законом «Об образовании», нормы которого не выполняются», – пояснили в УКРОПе.

В случае принятия законопроекта должностной оклад сотрудников детсадов и внешкольных учебных заведений самой низкой квалификационной категории будет равен трем минимальным зарплатам, сейчас это около 11 тысяч гривен. Выплаты работникам каждой последующей категории будут повышаться еще минимум на 10%. Кроме того, документ предлагает установить ежемесячные надбавки педагогам.

«Таким образом, педагоги с более чем трехлетним стажем работы получат дополнительно 10% от должностного оклада. За выслугу более 10 и 20 лет предусматриваются надбавки в 20% и 30% соответственно», – подчеркнули в УКРОПе.