Официальная гривня уходит на выходные с курсом 26,26 за доллар

Официальный курс НБУ на 26 марта: 100 USD – 2626,5478 гривни; 100 EUR – 3242,7359 гривни; 10 RUR - 4,5993 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2626,5478 (23 марта – 2625,3649)

100 EUR – 3242,7359 (23 марта – 3233,3994)

10 RUR – 4,5993 (23 марта – 4,6189)

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Как сообщает УНИАН, 23 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,26/26,28 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару практически не изменились с открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,40/32,42 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4592/0,4599 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,2655 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 492 сделки на сумму 320,02 миллиона долларов.