НАБУ проводит обыск в банке "Финансовая инициатива" - Фонд гарантирования

При этом фонд утверждает, что предоставил НАБУ все необходимые документы.

Представители Национального антикоррупционного бюро Украины сегодня, 23 марта, около 10.00 начали проводить обыск в центральном офисе находящегося в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц банка "Финансовая инициатива", при этом взломали входную дверь помещения для изъятия оригиналов документов и ценностей.

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Об этом сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, представители НАБУ категорически отказали в допуске представителей Фонда гарантирования к процессу обыска, что, как считают в фонде, является нарушением действующего законодательства.

Фонд гарантирования сообщает, что представители НАБУ действовали на основании решения Соломенского районного суда от 16 марта, разрешающего провести обыск и выемку документов, в котором не указано, что эти действия нужно осуществлять в банке "Финансовая инициатива".

При этом, как отметили в фонде, детективы НАБУ в ходе следствия неоднократно обращались в банк и получали всю запрашиваемую информацию, а замечаний относительно ненадлежащего или неполного предоставления документов не было.

"Фонд гарантирования обеспокоен сложившейся ситуацией. Изъятие оригиналов документов, компьютеров, накопителей информации, серверного оборудования лишит фонд возможности осуществлять управление с целью сохранения имущества и активов банка", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 23 июня 2015 года принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных банка «Финансовая инициатива», принадлежащего собственнику ликвидируемого «VAB Банка» Олегу Бахматюку.