Одесса заняла первое место в рейтинге финансового здоровья бюджетов украинских городов
Согласно исследованию ведущих аналитических центров, Одесса является самым финансово здоровым городом Украины.
В рейтинге финансового здоровья бюджетов городов Украины, опубликованном Международным центром перспективных исследований, Одесса заняла первую позицию.
Для определения финансового здоровья украинских городов проводилась индикация финансовой стабильности, собирались статистические данные о финансовом здоровье органов местного самоуправления и производился расчет финансовых показателей.
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Рейтинг составлялся в рамках проекта «Прозрачные, финансово здоровые и конкурентоспособные муниципалитеты в Украине», который инициирован Посольством США в Украине и реализуется Институтом экономических и социальных реформ в Словакии (INEKO) в партнерстве с Международным центром перспективных исследований.
Отметим, что в отличие от города Одессы, положение Одесской области в рейтинге является диаметрально противоположным — среди 24 регионов Украины она занимает 18 место.