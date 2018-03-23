Нацбанк в 2017 году реализовал более 1,2 миллиона памятных монет

В прошлом году Национальным банком Украины было введено в обращение 47 памятных монет.

Национальный банк Украины в 2017 году реализовал более 1,2 млн памятных монет на общую сумму 106,2 млн грн, что на 37,5% ниже дохода от реализации монет за 2016 год.

Как сообщается на сайте НБУ, в 2017 году он продал 830 монет из золота, 47,3 тысяч монет из серебра и 1,2 млн монет из нейзильбера через свои подразделения и банки-дистрибьюторы «Укргазбанк» и «Ощадбанк».

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Отмечается, что в 2017 году Нацбанк ввел в обращение 47 памятных монет, в том числе 11 серебряных, 9 биметаллических, 27 из нейзильбера, а также выпустил 4 памятные медали.

По информации НБУ, количество реализованных инвестиционных монет в 2017 году выросло в три раза - до 15,9 тысяч, при этом за год регулятор выкупил у населения 313 инвестиционных монет.

Нацбанк также отметил, что в рамках заключенных договоров с компаниями из Германии, Польши, Гонконга и США в 2017 году продал за границу почти 29 тысяч монет, в том числе 22 тысячи инвестиционных и 6,6 тысяч памятных монет на общую сумму около 20 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2016 году реализовал 1,13 млн памятных монет на общую сумму 170 млн грн, что вдвое превышает доход от реализации памятных монет в 2015 году.