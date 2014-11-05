Дефицит платежного баланса Украины сократился в 855 раз

Дефицит текущего счета был наименьшим с 2011 года (1,1 млрд долларов) в результате девальвации национальной валюты и снижения внутреннего спроса, сообщили в НБУ.

Сальдо финансового и капитального счетов (1,1 млрд долларов) стало положительным благодаря привлечениям государственного сектора и сокращению объемов наличной валюты вне банков.

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Вследствие девальвации гривни и снижения экономической активности темпы падения импорта значительно превышали темпы сокращения экспорта.

Вследствие этого дефицит счета текущих операций сократился до 1,1 млрд долларов (во II квартале 2013 года - 2,3 млрд долларов).

Как отмечается, экспорт товаров снизился на 6,5% в годовом измерении (до 14,9 млрд долларов) вследствие слабого внешнего спроса и снижения промышленного производства из-за обострения ситуации на востоке Украины.

"Падение произошло как вследствие уменьшения физических объемов поставок (на 2%), так и из-за снижения цен (на 4%)", - сообщает регулятор.

Согласно данным, сальдо счета операций с капиталом и финансовых операций во II квартале 2014 года вновь стало положительным - 1,1 млрд долларов.

Профицит прежде всего был обеспечен кредитами государственного сектора по еврооблигациям и поступлением кредитов от международных финансовых организаций.

Кроме того, снижение девальвационных ожиданий экономических субъектов обусловило сокращение объемов наличной валюты вне банков.

Ранее УНИАН сообщал, что платежный баланс Украины в январе-сентябре 2014 годасведен с дефицитом 4,945 млрд долл.