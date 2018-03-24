Климкин за 2017 год заработал около 733 тысяч гривень - декларация

Также на банковских счетах у министра иностранных дел Украины находится более 448 тыс. грн, наличными - 47 тыс. евро и 33 тыс. долларов, у его жены - 45 тыс. евро и 55 тыс. долларов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин за 2017 год заработал около 733 тысяч гривен.

Об этом указано в его декларации, размещенной на сайте Единого государственного реестра деклараций, лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Заработная плата Климкин в МИД в 2017 году составила 732 тыс. 805 грн. Его жена Марина Михайленко, основным местом работы которой указано Государственное управление делами, в 2017 году заработала 381 тыс. 577 грн.

Также на банковских счетах в «Ощадбанке» у министра находится 448 тыс. 186 грн и проценты на вклады в размере 14 тыс. 602 грн.

Кроме того, Климкин задекларировал наличными 47 тыс. евро и 33 тыс. долларов, его жена наличными имеет 45 тыс. евро и 55 тыс. долларов.

Читайте такжеГлава Нацбанка за год заработал более 15 миллионов гривень

В декларации глава МИД указал две квартиры площадями 68,20 и 90,40 кв. метров в Киеве, приобретенные в 1989 и 2004 годах, владельцем которых является его жена. Также Климкин имеет два земельных участка в селе Козин Обуховского района Киевской области, приобретенные в 1995 и 2001 годах, владельцем указана Нина Михайленко. Общая площадь участков составляет 640 и 560 квадратных метров.

Кроме того, глава МИД сообщил в декларации о дачном доме как объекте незавершенного строительства общей площадью 192 квадратных метра, владельцем которого указана Нина Михайленко, и добавил, что в прошлом году израсходовал на строительство этого дома 154 тыс. грн.

Также Климкин задекларировал, что владеет легковым автомобилем Škoda Felicia 2000 года выпуска, его жена владеет легковым автомобилем Volvo S40 2008 года выпуска.