Официальный курс гривни рухнул сразу на 54 копейки

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 5 ноября с 14:00 регулятор установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1349.7012 грн (с 14.00 4 ноября – 1295.3953);

100 евро – 1689.0161 грн (с 14.00 4 ноября – 1618.3373);

10 российских рублей - 3.2164 грн (с 14.00 4 ноября – 3.0870).

Читайте такжеГривня после новой инициативы Нацбанка резко упала до 13,60 за доллар Как сообщал УНИАН, Нацбанк решил с 5 ноября ежедневно проводить валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать гривню на нынешнем уровне.

После такого решения НБУ гривня на межбанке сегодня резко ушла вниз.