"Антонов" планирует обходить санкции против РФ через Беларусь - СМИ

14:25, 24 марта 2018
Финансы
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&quot;Антонов&quot; хочет обойти санкции пртив РФ, открытием сервисного центра в Беларуси / фото УНИАН

В Беларуси планируется продлевать летную годность, ресурс самолетов АН, проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку самолетов семейства Ан-148/158, сообщает Liga.net. Согласно протоколу переговоров между предприятиями, копия которого есть в распоряжении издания, в рамках сотрудничества рассматривается возможность использования российских комплектующих, в том числе и санкционных.

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Как сообщает издание, в справке о производстве Ан-148/Ан-158 говорится, что импортозамещение российских комплектующих, которое компания проводит с 2015 года, не помогает запустить серийное производство. При этом там указывается, что "значительно быстрее может быть организован выпуск самолета в предыдущей конфигурации без импортозамещения на базе политически и юридически нейтрального предприятия на территории, которая не находится под санкциями".

В пресс-службе ГП "Антонов" подтвердили факт переговоров, но отказалась комментировать подробности проекта, поскольку окончательное решение относительно его реализации еще не принято. В частности, в компании не смогли ответить, можно ли рассматривать этот проект как попытку избежать санкционных ограничений в части сотрудничества с Россией.

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Теги: #Беларусь#Антонов#Россия#санкции против РФ