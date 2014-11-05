Гривня на межбанке обвалилась до 14 за доллар

В среду, 5 ноября, гривня на межбанке сильно упала и достигла психологического уровня в 14 гривень за доллар.

Так, котировки гривни по отношению к доллару на межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 15:30 достигли значений 13,6000/14,0000.

Об этом сообщает УкрДилинг.

Котировки гривня-евро к указанному времени составили 16,9904/17,4860.

Котировки гривни по отношению к российскому рублю составили 0,3067/0,3160.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сегодня опустил официальный курс гривни к доллару сразу на 54 копейки - до 13,49 грн/долл.

Читайте такжеОфициальный курс гривни рухнул сразу на 54 копейкиНацбанк также решил с 5 ноября ежедневно проводить валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать гривню на нынешнем уровне.

После такого решения НБУ гривня на межбанке сегодня резко ушла вниз.