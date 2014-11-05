В Минрегионе предлагают выделить 300 млн гривень на восстановление инфраструктуры Донбасса

Об этом министерство сообщило в ответе на запрос донецкой областной общественной организации «Донецкий пресс-клуб», текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, соответствующее предложение Минрегион изложил в проекте постановления, направленном на рассмотрение Кабинета министров. Указанные средства министерство предлагает направить на финансирование первоочередных проектов по восстановлению поврежденных объектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилого фонда и систем жизнеобеспечения Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеБоевики оставили более 40 тысяч жителей Луганской области без света, воды и отопления

В Минрегионе также напомнили, что план первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры Донбасса был утвержден распоряжением правительства от 16 октября.

Как сообщал УНИАН, с апреля текущего года Украина ведет на территории Луганской и Донецкой областей антитеррористическую операцию. В течение июля и августа украинские силовики освободили от террористов ряд городов региона и продолжают операцию. По состоянию на середину сентября объем восстановительных работ на востоке страны составлял по меньшей мере 12 млрд грн. Как подчеркивал глава правительства Арсений Яценюк, каждый день войны стоит Украине 80 млн грн.

В середине октября Кабмин выделил 60,8 млн грн на восстановление поврежденной во время боевых действий жилищно-коммунальной инфраструктуры Донецкой области.