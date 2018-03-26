"Это должно быть сюрпризом для должника": Петренко о плане взыскать с "Газпрома" $2,6 миллиарда

10:48, 26 марта 2018
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом рассказал министр юстиции Павел Петренко в эфире одного из телеканалов, сообщает "Экономическая правда".

Министр напомнил, что Украина уже взыскала с Газпрома 100 миллионов гривень в госбюджет.

"Что касается активов на территории других стран, то у нас есть план, который я не буду озвучивать, потому что это должно быть сюрпризом для должника", - отметил Петренко.

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Как сообщалось, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. 

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Позже стало известно, что "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

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Теги: #Минюст#Нафтогаз#Газпром#Павел Петренко