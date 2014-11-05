Конкурс на 3G-связь в Украине состоится в течение 2-х месяцев

Правительство утвердило условия конкурса на покупку лицензий связи третьего поколения 3G,которые были ранее подготовлены Национальной комиссией по регулированию связи и телекоммуникаций, сообщил журналистам министр Кабинета министров Украины Остап Семерак.

«В соответствие с тем документом, который мы сегодня утвердили, Нацкомиссия получит возможность объявить конкурс, он пройдет в течение 60 дней, на январь месяц пройдет подведение итогов, – сказал Семерак. - Правительство поддержало условия, которые будут способствовать максимальной конкуренции, прозрачному конкурсу, максимальному наполнению госбюджета».

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Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров при участии других органов исполнительной власти до 15 августа принять ряд мер по конверсии РЧР для внедрения в Украине технологии третьего поколения UMTS (3G). Вместе с тем, НКРСИ должна была до 30 октября провести конкурс на получение операторами лицензий для предоставления услуг связи в стандарте 3G.

Поскольку сроки проведения тендера были сорваны, Администрация президента раскритиковала правительство за затягивание с постановлением по объявлению конкурса на внедрение 3G. В то же время, в начале октября Кабмин назвал виновной в затягивании организации конкурса на 3G-связь НКРСИ. Регулятор же не одобрял проект постановления о проведении тендера, так как не поддерживал норму правительства о недопущении на конкурс по 3G подконтрольных российскому бизнесу компаний.

Позже норма Кабмина о неучастии в конкурсе на 3G-лицензии компаний с российским капиталом из постановления была изъята. Вместе с тем в новой редакции постановления предусматривается, что операторов, попавших под действие Закона «О санкциях», могут не только не допустить к конкурсу, но и лишить уже полученной 3G-лицензии.

На заседании 28 октября НКРСИ утвердила условия проведения конкурсов на получение лицензий для предоставления услуг связи в стандарте 3G.

Утвержденный регулятором документ предусматривает проведение тендера на право получения лицензий на 15 лет во всех регионах Украины по трем лотам одновременно. Минимальная стоимость лицензии для мобильного оператора составит 2,443 млрд грн. Кроме того, трем победившим операторам необходимо будет взять на себя расходы, связанные с проведением конверсии, общая стоимость которой составляет 1,6 млрд грн.

В документе также отмечается, что операторам необходимо будет в течение 18 месяцев после проведения конкурса запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров Украины, а в течение 6 лет - на территории всех районных центров и всех населенных пунктов с населением более 10 тысяч человек.

В свою очередь, в условиях тендера прописывается, что к участию в торгах могут не допустить мобильных операторов, попавших под действие Закона «О санкциях».