НБУ на сегодняшнем аукционе продавал банкам доллары по 13,52 грн

Национальный банк Украины на первом валютном аукционе для определения равновесного курса, проведенном 5 ноября, продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 13,5219 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, регулятор удовлетворил 41 заявку от 19 банков, и в рамках правил проведения аукциона курс отсечения составил 13,41 грн/долл. Всего на аукцион было подано 178 заявок 64 банков на общую сумму 26,12 млн долл., курс которых находился в пределах 12,90 - 13,81 грн/долл.

Регулятор напомнил, что в аукционах участвуют 88 банков, имеющих лимиты Нацбанка, для чего они с 9 до 10 часов утра подают заявки на покупку валюты. По результатам обработки заявок с 10 до 11 утра Нацбанк отсекает несколько предложений по наибольшей цене. На основании заявок, удовлетворенных на аукционе, регулятор рассчитывает средневзвешенный обменный курс гривни.

Читайте такжеГривня на межбанке обвалилась до 14 за долларКак сообщал УНИАН, Нацбанк намерен с 5 ноября ежедневно проводить валютные интервенции в виде аукционов небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

Котировки гривни на межбанковском валютном рынке в среду, 5 ноября, к закрытию торгов понизились до 13,60/14,01 грн/долл. против 12,96/13,46 грн/долл. на открытии торгов.