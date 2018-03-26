Рева назвал главное требование к накопительной пенсионной системе

Глава Минсоцполитики считает, что накопительный фонд, который будет выполнять инвестиционные функции и обеспечивать сохранение накоплений, должен быть негосударственным.

Внедрение накопительного уровня пенсионного обеспечения является очень важным для пенсионной системы Украины, однако главное требование к накопительному уровню пенсионной системы – это гарантия сохранения накоплений и защита от обесценивания.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу министерства Андрея Реву.

"Во-первых, для сохранения накоплений инвестиционный доход должен превышать уровень инфляции. Если уровень инфляции по итогам прошлого года составлял 13,4%, то можете представить, какой должна быть доходность ценных бумаг, в которые должны вкладываться пенсионные сбережения", - процитировала пресс-служба министра.

Вместе с тем, Рева отметил, что получить свои накопления человек сможет только через 20 лет, то есть это никак не повлияет на уровень существующего пенсионного обеспечения.

Он также добавил, что одним из дискуссионных вопросов в контексте внедрения накопительного уровня является форма собственности накопительного фонда - государственная или негосударственная.

"Моя позиция - накопительный фонд должен быть негосударственным. Не нужно на государство навешивать инвестиционные функции. Это должна быть система негосударственных фондов, а у человека должен быть выбор. Безопасность этих фондов должны обеспечивать регуляторы рынка: Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацбанк, возможно, должен быть создан специальный регулятор. Но, в любом случае, контроль за этими фондами должно быть жестким - иначе система не сработает", - подытожил Рева.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 октября приняла закон об общем пенсионном обеспечении, он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по новой формуле.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что правительство разработало дорожную карту, которая позволит после принятия реформы солидарной системы пенсионного обеспечения перейти к формированию накопительной системы.

Действующая на сегодняшний день солидарная система пенсионного обеспечения предусматривает, что с зарплаты каждого официально работающего человека идут отчисления в Пенсионный фонд, а человеку насчитывается пенсионный стаж. В свою очередь Пенсионный фонд за эти средства выплачивает пенсии пенсионерам.

В случае внедрения накопительной системы каждый украинец будет отчислять часть своей зарплаты на накопительный счет и в дальнейшем получать пенсию и с солидарного, и с накопительного уровней.

По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, ведение накопительной системы пенсионного обеспечения, которое планируется с 1 января 2019 года, не приведет к увеличению размера налогов ни для работников, ни для их работодателей.