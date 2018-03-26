Госдолг Украины в феврале вырос до $76,8 миллиарда

При этом общая сумма госдолга в гривневом эквиваленте снизилась до 2,069 триллиона гривень.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за февраль 2018 года вырос в долларовом эквиваленте на 0,54 миллиарда долларов, или на 0,71%, - до 76,76 миллиарда долларов США по состоянию на 31 января.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период снизилась на 66,33 миллиарда гривень, или на 3,1%, - до 2,069 триллиона гривень.

Государственный и гарантированный государством долг за январь-февраль вырос на 0,46 миллиарда долларов, или 0,6%, в долларовом эквиваленте, при этом в гривневом эквиваленте снизился на 73,06 миллиарда гривень, или 3,4%.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины по итогам 2017 года снизился по отношению к ВВП до 71,8% с 80,9% годом ранее.