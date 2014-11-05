Рубль рухнул к новым историческим минимумам - до 45 за доллар

Рубль резко подешевел на торгах среды после решения Центробанка отменить нелимитированные интервенции, ограничившись $350 миллионами в день, но с возможностью дополнительных продаж.

Как сообщает Reuters, рубль сегодня отметился к доллару на новом абсолютном минимуме 45,02, и на 56,37 - к евро.

Бивалютная корзина взлетала к отметке 50,10 рубля.

ЦБР ограничил валютные интервенции, вплотную приблизившись к свободному плаванию курса рубля, однако не стал сразу отменять валютный коридор, чтобы избежать шока на рынке, где основным инструментом до конца года должны стать операции валютного репо, сказала первый зампред ЦБР Ксения Юдаева.

Сегодня же регулятор сообщил о запуске валютного репо сроком на 1 год и одинаковой стоимости подобных операций для всех сроков - 150 базисных пунктов к ставке LIBOR.

На валютном рынке с сегодняшнего дня в случае нахождения стоимости бивалютной корзины в течение всей торговой сессии на границах операционного интервала или за его пределами объем интервенций Банка России ограничен $350 миллионами в день.

Читайте такжеРоссийская нефть подешевела почти на 20%При этом регулятор оставил за собой право проведения дополнительных интервенций в случае угроз для финансовой стабильности, что, по оценкам участников рынка, увеличивает риски открытия крупных краткосрочных спекулятивных позиций.

Таким образом, Центробанк пытается сократить трату резервов, а также снизить спекулятивный настрой против рубля, которому способствовал прозрачный предыдущий механизм интервенций в условиях дефицита валютной ликвидности.

В прошлом месяце в условиях физического спроса на валюту регулятор продал на рынке более $29 миллиардов, что является максимальным значением с весны 2008 года. С начала года было продано $75,5 миллиардов, и президент России Владимир Путин осенью пообещал поберечь резервы.