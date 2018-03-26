За пять лет украинцы удвоили свои траты в Польше

Во время одного визита в IV квартале 2017 года украинцы оставляли в Польше 777 злотых (почти $230).

В прошлом году украинские потребители увеличили розничную торговлю в Польше до 7,7 млрд злотых, что на 8% больше, чем в 2016 году.

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В IV квартале 2017 годаукраинцы потратили 2,1 млрд злотых – это подтверждают последние данные Главного статистического управления. Больше украинцев тратили в Польше только немцы, передает Польское радио.

Однако, если оценивать средние затраты понесенные представителями отдельных стран во время визита в Польшу, - рекордные суммы потратили украинцы. Во время одного визита в IV квартале 2017 года украинцы оставляли 777 злотых (почти $230), а немцы лишь 424 злотых ($123).

Кроме этого, последний «Барометр трудовой миграции» показывает, что украинцы уже работают в 39% крупных компаний страны. Однако, пока что, они не хотят оставаться здесь навсегда. Лишь 11% заявляет о желании поселиться в Польше, что не является благоприятным с точки зрения развития польской экономики – указывают эксперты. Украинцы, которые остались бы в Польше в течение длительного времени, еще больше способствовали бы росту ВВП Польши – говорит председатель Personnel Service Кшиштоф Ингльот.

По рапорту, украинцы, которые находятся в Польше, в среднем тратят от 200 до 500 злотых в месяц. Это не так много, но стоит помнить, что розничная торговля включает не только расходы украинцев, которые здесь работают, а также расходы их семей или друзей, которые в Польше посещают своих родных.