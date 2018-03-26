Официальный курс: Нацбанк опустил гривню к доллару и евро

Официальный курс НБУ на 27 марта: 100 USD – 2630,4390 гривни; 100 EUR – 3264,6378 гривни; 10 RUR - 4,6145 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2630,4390 (26 марта – 2626,5478)

100 EUR – 3264,6378 (26 марта – 3242,7359)

10 RUR – 4,6145 (26 марта – 4,5993)

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Как сообщал УНИАН, 26 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,29/26,32грн/долл.

Текущие котировки гривни к доллару на 2 копейки ниже по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,70/32,73 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3044 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 484 сделки на сумму 253,92 миллиона долларов.