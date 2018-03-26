«Ощадбанк» обнаружил разработанную мошенниками копию своего сайта

«Ощадбанк» предупредил, что не имеет никакого отношения к сайту oschadbk.com или размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга.

Государственный «Ощадбанк» предупредил об обнаружении мошеннического фишингового сайта, который почти полностью дублирует официальный сайт банка.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Согласно сообщению, адрес официального сайта «Ощадбанка» https://www.oschadbank.ua, адрес мошеннического сайта — oschadbk.com.

«Предупреждаем, что «Ощадбанк» не имеет никакого отношения к сайту oschadbk.com или размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга», - говорится в сообщении.

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«Ощадбанк» уже обратился в Департамент киберполиции и Службы безопасности Украины для блокировки указанного сайта и проинформировал Национальный банк.

«Как обычно оказывается в подобных случаях, хостинг мошеннического сайта находится за границей, поэтому для его закрытия возможно понадобится определенное время», - говорится в сообщении.

Банк напомнил, чтобы обезопаситься от мошенников, нужно пользоваться сайтами, адрес которых начинается с https://, регистрация сайта должна быть на национальном домене .ua.

Справка УНИАН. Фишинговый сайт - мошеннический веб-ресурс, который выманивает реквизиты платежных карт под видом оказания услуг, которые не существуют (например, пополнение мобильного счета, переводы с карты на карту), либо веб-ресурс организации, которой пользователь доверяет (например, клон интернет-банка), который имеет целью сбор реквизитов платежных карт для дальнейшей кражи денежных средств со счетов держателей платежных карт.