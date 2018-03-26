Украинские заробитчане в Польше в 2017 году перечислили сумму, равную 4% украинского ВВП

В Польше отметили, что это огромная сумма денег и это означает, что большое количество людей с украинской стороны занимается деятельностью в польской экономике.

Украинские рабочие в 2017 году перечислили из Польши в Украину сумму, равную 3-4% украинского валового внутреннего продукта. Об этом заявил вице-министр иностранных дел Польщіа Бартош Цихоцки.

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Он отметил, что в Польше насчитывается свыше одного миллиона граждан Украины, которые там работают или учатся.

«Ради их прав, трудовых прав, но и для нашей пенсионной системы, системы здравоохранения, является желательным более широкое регулирование ситуации. Но это зависит от министерств труда и социальной безопасности», - отметил вице-министр.

«Если украинская сторона будет заинтересована, я уверен, что мы сможем запланировать консультации и работать над этим», - добавил Цихоцки.

«Это мой скромный призыв к позитивным изменениям в этом направлении. Чтобы понять масштаб этого феномена, вы должны понять, что в 2016 году, по подсчетам, украинцы, работающие в Польше, прислали в Украину около 8 млрд злотых. В 2017 году - более 12 млрд злотых. Это равняется 3 или 4% ВВП Украины. Это огромная сумма денег - это значит, что огромное количество людей с украинской стороны занимаются деятельностью в нашей экономике», - подчеркнул польский дипломат.

По его мнению, такая деятельность имеет положительные черты, и польская сторона поддерживает то, что украинские граждане приезжают в Польшу работать или учиться.

«Но дело в том, что должны быть лучшие рамочные принципы для этого, и это ответственность для обоих наших государств», - отметил Цихоцки.