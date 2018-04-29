В поисках исчезающего доллара

Следом за осенним листопадом из обменных пунктов в украинских городах практически полностью исчезла «зелень». Валюту не могут купить ни простые украинские граждане, ни глава регулятора денежного рынка – Валерия Гонтарева, чей недавний поход в обменник в компании журналистов закончился публичным фиаско.

Вопрос «где купить валюту?» последние два месяца занимает уверенную вторую позицию сразу после вопроса «когда закончится война». В чем причины этого дефицита?

Может быть, спрос на валюту вырос в связи с ростом числа зарубежных поездок украинцев? Или украинцы стали массово покупать импортные товары за валюту? И то, и другое было бы логично на фоне роста доходов населения, все мы знаем, что на деле благосостояние граждан только снижается.

Чтобы купить валюту, люди занимают очередь под отделениями банков с восходом невеселого осеннего солнца. Особо везучие теоретически могут купить разрешенные Нацбанком 200 долларов в день. Потом поехать в другой банк и повторить подвиг. Или купить «из-под прилавка», но на 1 гривню дороже.

Еще одним вариантом будет обращение к возвратившимся на улицы наших городов менялам, которые продадут американскую валюту же на 2 гривни за доллар дороже, чем в банковских обменках.

По личным наблюдениям, в центре Киева в очередях за валютой толпятся одни и те же граждане. Потом они праздно прогуливаются в районе Бессарабки или площади Победы, железнодорожного вокзала или рынка Юность, предлагая валюту случайным прохожим. Сформировалась и «элита отрясли», проводящая торги в интернете.

Шансы купить дозволенные Нацбанком 200 долларов в кассе банка для простого прохожего близки к нулевым.

Глава НБУ Валерия Гонтарева имела возможность познакомиться со спецификой работы отечественного рынка наличной валюты на личном опыте, посетив один из обменных пунктов.

«До сих пор не могу понять, почему мне не продали 200 долларов. Я точно знаю, что они в кассе в этот момент наверняка были, потому что в любой кассе, наверное, есть 200 долларов. Это был случайный выбор, первым банком оказался «Сбербанк России», они точно покупали валюту на аукционе, и деньги у них точно были. Но, наверное, просто у кассира был шок, потому что зашло огромное количество журналистов, глава НБУ и так далее», - рассказала Валерия Гонтарева о своём недавнем эксперименте по покупке валюты.

Рискнем предположить, что едва ли кассир банка испытывает шок, когда обычный клиент приходит с намерением купить валюту. Скорее – раздражение. Потому что валюта в последнее время нужна всем, и ее на всех не хватает. А дефицит любого ресурса призывает к активности ту часть населения, которая желает на нем заработать.

Спортивный интерес

Банкиры объясняют нынешний валютный ажиотаж паническими настроениями населения, желанием заработать или хотя бы сохранить свои сбережения.

«На курс сегодня давят уже не экономические факторы, а психологические. Каждый день, приходя в банк, я наблюдаю возле офиса уже одну и ту же картину - столпотворение. Десятки людей. И по информации нашей службы безопасности - одни и те же лица. На сегодняшний день спрос на валюту в кассах банков сформирован не реальными вкладчиками, а теми, кто желает заработать», - рассказал глава правления государственного «Ощадбанка» Андрей Пышный.

Эксперты «УкрСиббанка» BNP Paribas Group называют отслеживание курса доллара и «забег» по обменникам в случае малейших скачков курса своего рода национальным видом спорта для украинцев.

«Помимо желания заработать, граждане покупают валюту на погашение кредита, туризм, покупку товаров из-за рубежа, оплату лечения или учебы. Но если вдуматься, то во всех этих случаях покупка доллара не имеет смысла. Погашение валютных кредитов банки проводят условным безналом либо устанавливают специальный льготный курс для своих заёмщиков. Покупка валюты для туризма – это вообще атавизм», - прокомментировали ситуацию на валютном рынке в «УкрСиббанке».

По аналогии с туризмом, банкиры предлагают клиентам не занимать очереди в обменниках и для оплаты товаров, лечения, учебы за рубежом.

«При расчёте в интернет-магазине при покупке за рубежом можно пользоваться гривневой картой. А банк уже будет с карты списывать эквивалент в гривне по курсу продажи валюты на этот день. Лечение и учёба обычно оплачивается по счёту-фактуре, которые можно принести в банк и оплатить по схеме, как с кредитами, когда банк принимает гривну и оформляет 2 документа: на обмен валюты и погашение кредита. Можно поехать с гривневой картой за границу и там рассчитываться. Тут снова действует ограничение на снятие наличности в банкоматах не более эквивалента 15 тыс. грн в день, но можно рассчитаться безналичным путем», - прокомментировали УНИАН в Независимой ассоциации банков Украины.

Банкиры подчеркивают, что в погоне за валютой граждане теряют массу времени в обменниках в поисках приемлемого курса и самой валюты, а также переплачивают на курсовой разнице, тогда как при расчетах гривневой банковской картой за рубежом происходит прямая конвертация по более выгодному курсу.

Также финансисты предупреждают о возросшем риске встретиться с карманником, о возможной утере налички и ее порче, чего не может произойти с платежной картой при выполнении рекомендаций банка по безопасности ее использования.

Там временем, граждане продолжают обивать пороги банков с целью пополнить запасы «зелени» под матрасами. А Национальный банк предпринимает очередные попытки стабилизировать валютный рынок.

Эксперименты регулятора

С начала текущего года национальная валюта по официальному курсу НБУ девальвировала к доллару на 62%. Все эти месяцы регулятор неустанно принимал меры для стабилизации валютного рынка, начиная от точечной борьбы с банкам-спекулянтами, и заканчивая достаточно жесткими административными мерами для всего рынка вплоть до полной остановки импортных расчетов.

Многие из этих шагов НБУ подвергались критике рынка, и как правило, имели незначительный краткосрочный эффект, после чего курс осваивал новые рекорды падения. Тем не менее, регулятор неустанно продолжает искать новые механизмы стабилизации рынка.

С сегодняшнего дня, 5 ноября, Нацбанк ввел практику ежедневных валютных аукционов небольших объемов по голландской схеме. «Этот режим не для того, чтобы Национальный банк удовлетворил весь находящийся на рынке спрос на валюту. Нацбанк объявляет такие аукционы на протяжении следующих 3-6 месяцев для того, чтобы спокойно найти равновесный курс», - поясняет глава НБУ. При этом регулятор и банки затрудняются делать какие-либо прогнозы в отношении этого равновесного курса или хотя-бы направления его движения, называя текущий курс около 13 грн/долл. экономически обоснованным. Проще говоря, укрепление гривни к доллару в ближайшее время точно не предвидится.

Глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук предлагает не торопиться с выводами и посмотреть, как предложенный регулятором механизм будет работать на практике. «Сложно говорить, на чем остановится курс. Пока по аппетитам наших клиентов, преимущественно импортёров, отклонения от нынешнего курса на рынке незначительные. Это - около 13, но пока еще не 14», - сказал банкир УНИАН.

По его словам, по мере стабилизации межбанковского валютного рынка стабилизируется и наличный.

«По новой программе НБУ тот баланс, который будет достигнут на безналичном рынке, отразится и на наличном обменном курсе. Больше людей начнут продавать, меньше людей начнут покупать. Когда это будет, через 5 или 25 дней, посмотрим», - добавил Лавренчук.

Вероятно, меры НБУ помогут сгладить резкие скачки на рынке, поскольку регулятор обязал банки использовать сложившийся по результатам такого аукциона курс как ориентир для наличных валютообменных операций, отклоняться от которого банки могут не более чем на 5%.

По сути, Нацбанк от гибкого курса перешел к некому симбиозу рыночно-административного регулирования стоимости валюты, взяв на себя функцию маркет-мейкера на рынке. Результаты первого аукциона, который состоялся в среду, 5 ноября, пока не радуют.

К закрытию торгов котировки гривни к доллару сдвинулись в сторону снижения до уровня 13,60/14,00 грн/долл. И Нацбанк понизил официальный курс гривни к доллару на 50 копеек, до близкого к историческому минимуму значения.

Говорить о провале очередного эксперимента пока рано, но уже создается впечатление, что регулятор не знает точного рецепта для стабилизации валютного рынка.

Лекарство для гривни

Руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен считает, что главная причина девальвации – негативные ожидания рынка, что и новая власть, сформированная по итогам парламентских выборов 26 октября, не будует решать фундаментальные проблемы экономики страны, а попытается «залатать» дыру в бюджете при помощи печатного станка.

«Девальвацией движут ожидания. Инвесторы опасаются, что для покрытия фискальных дисбалансов будут печататься деньги, вместо того, чтобы поднять тарифы, урезать бюджетные расходы и провести другие непопулярные реформы. Политики не любят непопулярные решения. А если этого не делать, то альтернатива - только печатание денег», - сказал он в комментарии УНИАН.

По мнению эксперта, остановить ажиотажный спрос может только применение комплекса системных мер, и адресовать этот вопрос нужно не только Национальному банку, а всем ветвям власти.

«Злые языки умышленно не говорят о целостности такого подхода, используя информацию в своих корыстных целях. Люди, которые приходят во власть, пытаются искать решение методом проб и ошибок. Есть желание найти ключ к решению проблем, и этого нельзя сделать в лабораторных условиях, у нас нет лаборатории под названием «Украина» для экспериментов. Это естественный подход», - пояснил Вальчишен.

Глава правления «Ощадбанка» Пышный объясняет малую эффективность НБУ при решении этой проблемы тем, что ситуация в украинской экономике – беспрецедентная.

«Все шаги НБУ по установлению ограничений, по ограничению валютообменных операций, это, если хотите, метод проб и ошибок. И по-другому не получится. Мы бы хотели получить от МВФ талмуд, как себя вести, если на тебя в 2014 году нападает шестая часть суши. Как себя вести, когда у тебя отбирают часть твоей территории. Нет такого руководства по эксплуатации. Поэтому так и нужно действовать, пробуя и обсуждая», - сказал он.

Банкир подчеркивает, что самое важное сейчас – наличие конструктивного диалога регулятора с банкирами и общественностью. И призывает граждан помочь своей экономике.

«Сегодня, по сути, «под матрасами» почти 8 млрд долларов. Верните эти деньги в украинскую экономику. Верните эти средства предприятиям, на которых вы работаете и за счет которых вы обеспечиваете свое благополучие и получаете заработную плату. Дайте возможность дышать украинской экономике. Станьте внутренними инвесторами. Инвесторами собственной страны, собственного будущего», - сказал Пышный.

Таким образом, у украинцев есть два варианта поведения. Затянуть потуже пояса, попить валерьянки и работать-работать-работать. Либо продолжать стаптывать ботинки в очередях за валютой и удовлетворять аппетиты валютных менял. Если на большее не хватает фантазии.

Ольга Гордиенко