Украина может изъять из свободной торговли с РФ около 900 наименований товаров

Проект перечня товаров, которые хотят изъять из свободной торговли опубликован на сайте ведомства.

"Минэкономразвития Украины выносит обновленный (с учетом замечаний и предложений) проект перечня товаров, которые могут быть изъяты из режима свободной торговли при импорте из Российской Федерации в Украину, в случае вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации "О введении ввозных пошлин в отношении товаров, страной происхождения которых является Украина" от 19.09.2014 № 959", - сказано в сообщении Минэкономразвития.

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В частности, пошлинами предлагается облагать рыбу, молоко и молочные продукты, яйца, кофе, чай, пищевые жиры, сахар и кондитерские изделия, какао, муку и мучные изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, уксус, корма для животных, табак, продукты неорганической и органической химии, удобрения, косметику и моющие средства, пластмасы и изделия из них, резину и резиновые изделия, одежду, обувь, изделия из стекла и металлов, ядерные реакторы, электронная аппаратура, транспортные средства и запасные части к ним, мебель.

Ранее перечень российских товаров, которые могут попасть под санкции, выносился на обсуждение общественности.