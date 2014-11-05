Европейская бизнес-ассоциация советует новой Раде вдвое сократить госрасходы

Европейская бизнес-ассоциация, объединяющая и представляющая интересы более 900 отечественных и зарубежных компаний, рекомендует внести в текст коалиционного соглашения, работу над которым ведут победители парламентских выборов, обязательства по сокращению госрасходов на 50%, сообщил на пресс-брифинге заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

"Европейская бизнес-ассоциация рекомендует сократить государственные расходы на 50%", - сказал он.

По словам Шимкива, свои предложения к тексту коалиционного соглашения, работа над которым должна быть завершена не позднее 15 декабря, также представили международные консалтинговые компании, Американская торговая палата и общественные организации.

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Среди прочего, отметил замглавы АП, основными экспертными рекомендациями стали меры по дерегуляции экономических отношений, децентрализация исполнительной власти и учреждение эффективных антикоррупционных институтов.

Шимкив также сообщил, что процесс люстрации в Администрации президента, уже обновленной на 40%, активно продолжится в 2015 году.

Как сообщал УНИАН, формирование новой коалиции после внеочередных парламентских выборов 26 октября стоит на повестке дня будущего украинского парламента. Ранее Шимкив говорил, что в Администрации президента ожидают формирования коалиции сразу после официального оглашения ЦИКом результатов выборов как по мажоритарным округам, так и по партийным спискам.