Депутаты предлагают повысить пенсии для граждан со стажем более 40 лет

Нардепы подчеркнули, что следует пересмотреть механизм пенсионного обеспечения граждан, которые платили страховые взносы более 40 лет.

Народные депутаты от УКРОПа предлагают повысить пенсии гражданам, имеющим более сорока лет страхового стажа.

Проект закона № 8187 «О внесении изменений в статью 25 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно надлежащего пенсионного обеспечения лиц, имеющих 40 и более лет страхового стажа» подготовили народные депутаты Тарас Батенко, Ирина Констанкевич, Валентин Дидыч, Александр Дубинин, Виталий Куприй и Виктор Шевченко.

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Документ предлагает изменить механизм начисления пенсий для данной категории граждан и увеличить коэффициент начисления выплат с 1% до 1,35% за один год страхового стажа.

«Следует пересмотреть механизм пенсионного обеспечения граждан, которые платили страховые взносы более 40 лет. Это справедливое решение», – заявили в «Украинском объединении патриотов».

Авторы законопроекта отметили, что повышенные пенсии получат преимущественно жители сел и малых населенных пунктов. Из-за небольшой альтернативы рабочих мест вне крупных городов большинство селян всю жизнь были заняты на одной работе с незначительным окладом. С учетом этого их пенсии значительно уступают выплатам, которые получают жители столицы или больших индустриальных городов.

«Государство должно позаботиться о жителях сел, которые десятилетиями добросовестно работали на развитие украинской экономики. Мы обязаны обеспечить достойную старость всем украинским пенсионерам», – убеждены в УКРОПе.