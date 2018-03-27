Депутаты предлагают повысить пенсии для граждан со стажем более 40 лет

11:03, 27 марта 2018
Финансы
396
Повышенные пенсии получат преимущественно жители сел и небольших населенных пунктов, отметили авторы законопроекта / фото УНИАН

Проект закона № 8187 «О внесении изменений в статью 25 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно надлежащего пенсионного обеспечения лиц, имеющих 40 и более лет страхового стажа» подготовили народные депутаты Тарас Батенко, Ирина Констанкевич, Валентин Дидыч, Александр Дубинин, Виталий Куприй и Виктор Шевченко.

Читайте такжеРева рассказал, как будут увеличены пенсии людям с большим стажем

Документ предлагает изменить механизм начисления пенсий для данной категории граждан и увеличить коэффициент начисления выплат с 1% до 1,35% за один год страхового стажа.

«Следует пересмотреть механизм пенсионного обеспечения граждан, которые платили страховые взносы более 40 лет. Это справедливое решение», – заявили в «Украинском объединении патриотов».

Авторы законопроекта отметили, что повышенные пенсии получат преимущественно жители сел и малых населенных пунктов. Из-за небольшой альтернативы рабочих мест вне крупных городов большинство селян всю жизнь были заняты на одной работе с незначительным окладом. С учетом этого их пенсии значительно уступают выплатам, которые получают жители столицы или больших индустриальных городов.

«Государство должно позаботиться о жителях сел, которые десятилетиями добросовестно работали на развитие украинской экономики. Мы обязаны обеспечить достойную старость всем украинским пенсионерам», – убеждены в УКРОПе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Украина#депутаты#пенсии#повышение пенсий