В АП подсчитали возможные потери от введения налога на выведенный капитал

Потери от введения налога на выведенный капитал могут составить 30 миллиардов гривень.

Потери от введения налога на выведенный капитал для предприятий вместо налога на прибыль, по последним оценкам, могут составить около 30 миллиардов гривень.

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Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив в ходе встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации.

"Чтобы внести законопроект в парламент, мы проводим дополнительные расчеты... На данный момент оценка потерь бюджета (от введения налога на выведенный капитал – УНИАН) примерно 30 миллиардов гривень, но это пессимистический сценарий. Я думаю, что эта цифра может быть уменьшена", - сказал он.

Шимкив отметил, что при этом сейчас так называемые убыточные компании законно выводят из Украины ежегодно 60 миллиардов гривень, а принятие указанного законопроекта позволит избежать таких схем.

Кроме того, по словам замглавы АП, введение налога позволит обложить налогом те объекты, с которых ранее не платились налоги.

"Примерно 150 миллиардов гривень за первый год появится у украинского бизнеса для инвестиций. Я считаю, что это хороший вариант", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко предложил бизнесу компромиссы по введению налога на выведенный капитал и заявил о намерении повторно вынести законопроект на рассмотрение Национального совета реформ. По его словам, замена налога на прибыль новым налогом на выведенный капитал позволит усилить экономический рост и ликвидировать коррупционные схемы в администрировании налогов.

В октябре прошлого года Кабинет министров поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал и направил его на рассмотрение Национальному совету реформ.

По словам министра финансов Александра Данилюка, законопроект предполагает, что базой налогообложения для предприятий будет не прибыль, с которой взимается налог, а дивиденды и приравненные к дивидендам доходы, такие как роялти и проценты. Предлагается дивиденды облагать налогом по льготной ставке 15%, а приравненные к дивидендам платежи - по ставке 20% годовых.

Большинство украинских бизнес-ассоциаций выразило поддержку законопроекту.

МВФ выступил против законопроекта в случае его принятия без компенсации потерь бюджета.

Министерство финансов Украины выступает за введение налога на выведенный капитал с 2019 года в качестве замены налога на прибыль при условии принятия трехлетней бюджетной резолюции, которая позволит компенсировать потери бюджета на 25 миллиардов гривень.