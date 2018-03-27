В АП подсчитали возможные потери от введения налога на выведенный капитал

13:46, 27 марта 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив в ходе встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации.

"Чтобы внести законопроект в парламент, мы проводим дополнительные расчеты... На данный момент оценка потерь бюджета (от введения налога на выведенный капитал – УНИАН) примерно 30 миллиардов гривень, но это пессимистический сценарий. Я думаю, что эта цифра может быть уменьшена", - сказал он.

Шимкив отметил, что при этом сейчас так называемые убыточные компании законно выводят из Украины ежегодно 60 миллиардов гривень, а принятие указанного законопроекта позволит избежать таких схем.

Кроме того, по словам замглавы АП, введение налога позволит обложить налогом те объекты, с которых ранее не платились налоги.

"Примерно 150 миллиардов гривень за первый год появится у украинского бизнеса для инвестиций. Я считаю, что это хороший вариант", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко предложил бизнесу компромиссы по введению налога на выведенный капитал и заявил о намерении повторно вынести законопроект на рассмотрение Национального совета реформ. По его словам, замена налога на прибыль новым налогом на выведенный капитал позволит усилить экономический рост и ликвидировать коррупционные схемы в администрировании налогов.

В октябре прошлого года Кабинет министров поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал и направил его на рассмотрение Национальному совету реформ.

По словам министра финансов Александра Данилюка, законопроект предполагает, что базой налогообложения для предприятий будет не прибыль, с которой взимается налог, а дивиденды и приравненные к дивидендам доходы, такие как роялти и проценты. Предлагается дивиденды облагать налогом по льготной ставке 15%, а приравненные к дивидендам платежи - по ставке 20% годовых.

Большинство украинских бизнес-ассоциаций выразило поддержку законопроекту.

МВФ выступил против законопроекта в случае его принятия без компенсации потерь бюджета.

Министерство финансов Украины выступает за введение налога на выведенный капитал с 2019 года в качестве замены налога на прибыль при условии принятия трехлетней бюджетной резолюции, которая позволит компенсировать потери бюджета на 25 миллиардов гривень.

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