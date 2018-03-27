Пасха 2018: в какую сумму обойдется украинцам в этом году пасхальная корзинка (видео)

14:54, 27 марта 2018
Финансы
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По расчетам ученых Института аграрной экономики, традиционные куличи, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль на Пасху в 2018 году обойдутся украинцам на 130 грн дороже, чем в прошлом году.

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Теги: #цены#Пасха#пасхальная корзина