Пасха 2018: в какую сумму обойдется украинцам в этом году пасхальная корзинка (видео)

В этом году православные верующие будут отмечать Пасху - 8 апреля.

С давних времен это торжество считается самым главным для всех христиан мира - его установили в честь воскресения Иисуса Христа.

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По расчетам ученых Института аграрной экономики, традиционные куличи, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль на Пасху в 2018 году обойдутся украинцам на 130 грн дороже, чем в прошлом году.