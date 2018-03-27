НБУ отказал белорусскому госбанку в покупке украинской "дочки" Сбербанка

Такое решение НБУ объяснил несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.

Национальный банк Украины отказал белорусскому государственному "Паритетбанку" в приобретении им существенного участия в украинской дочерней структуре российского государственного "Сбербанка".

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Согласно сообщению на сайте НБУ, такое решение принято в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.

"Национальный банк сообщил о принятом решении заявителю, а также обсудил с новым руководством украинского ПАО "Сбербанк" вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года Белорусский государственный "Паритетбанк" направил пакет документов в Национальный банк Украины для согласования покупки 100% акций украинской дочерней структуры российского государственного "Сбербанка".

Справка УНИАН. "Паритетбанк" основан в 1991 году и занимает 15-е место в Республике Беларусь по размеру активов. Основным акционером финучреждения является Республика Беларусь (99,83%), остальные 0,17% акций принадлежат более чем 2500 частным лицам.

Дочерний банк российского "Сбербанка" в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов.