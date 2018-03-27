Украина применяет 12 ограничительных мер против импорта из России - Кубив

10 из этих ограничительных мер являются антидемпинговыми, одна - компенсационной и еще одна - специальной.

Украина суммарно применяет 12 ограничительных мер в отношении импорта товаров происхождением из Российской Федерации.

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Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на брифинге в Киеве.

"Хочу сказать, что по состоянию на сегодняшний день, что касается импорта товаров происхождением из Российской Федерации, действует 12 защитных торговых мер", - сказал он.

По словам Кубива, 10 ограничительных мер являются антидемпинговыми, одна - компенсационной и еще одна - специальной.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года Украина ввела антидемпинговую пошлину на арматуру и прокат из России, в мае 2017 года - на российские шоколадные изделия, в апреле 2017 года - на шлифовальные круги. Также в Минэкономразвития сообщали об антидемпинговых расследованиях в отношении импорта соды, древесноволокнистых плит, шифера и изделий из полиуретана. 26 марта Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении антидемпинговой пошлины в отношении российской аммиачной селитры. В середине февраля 2017 года Украина в рамках членства в ВТО подала иск против России за введенные Москвой с 2016 года многочисленные транзитные ограничения в отношении украинских товаров.

Зимой 2016 года был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле прошлого года Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана. В октябре 2017 года Украина подала во Всемирную торговую организацию новый иск к Российской Федерации, касающийся ограничения импорта продовольственной и промышленной продукции.