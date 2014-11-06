Банк России в октябре потратил на поддержку рубля более $27 млрд

Центральный банк РФ продал в октябре в рамках валютных интервенций 27,2 млрд долларов и 1,6 млрд евро, говорится в сообщении мегарегулятора, передает Прайм.

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До этого ЦБ РФ выходил на внутренний валютный рынок с продажами валюты в мае 2014 года. При этом объем валютных интервенций в октябре превзошел прошлый рекорд этого года: в марте регулятор также выходил на рынок с масштабными интервенциями на фоне резко возросшей волатильности на рынках, продав 22 млрд долларов и 2,3 млрд евро. Вдвое большие продажи валюты были во время кризиса в 2008 году.

Вчера ЦБ РФ сообщил о фактическом переходе к свободному плаванию рубля, ограничив объем внутридневных инвестиций 350 млн долларов. На этом фоне российская национальная валюта продолжила падение. По состоянию на 18:15 мск среды курс доллара на биржевых торгах составил 44,88 рубля.