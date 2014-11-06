Курс доллара в Японии вышел на самый высокий уровень за последние 7 лет

До самого высокого уровня за последние семь лет поднялся курс доллара в Токио. В один из моментов торгов после 11:00 по местному времени за него давали больше 115 иен - на 0,6 иены больше, чем во второй половине дня в среду. Это самый высокий курс доллара с ноября 2007 года, сообщает ТАСС.

Американская валюта подскочила в цене после убедительной победы Республиканской партии на промежуточных выборах в США. Доллары покупают в надежде на то, что в Соединенных Штатах теперь будет проводиться более активная политика поощрения бизнеса, отмечается в аналитическом отчете информационного агентства Киодо.

Читайте такжеДоллар вернулся к многолетним максимумам

Курс американской валюты толкают вверх также объявленные на прошлой неделе новые меры центрального Банка Японии по расширению денежной базы в стране с целью стимулирования экономики. Увеличение количества иен на рынке объективно удешевляет японскую валюту.

Читайте такжеРубль рухнул к новым историческим минимумам - до 45 за доллар