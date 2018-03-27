Что будет с курсом завтра: Нацбанк укрепил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 28 марта: 100 USD – 2630,6270 гривни; 100 EUR – 3255,6640 гривни; 10 RUR - 4,6010 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2630,6270 (27 марта – 2630,4390)

100 EUR – 3255,6640 (27 марта – 3264,6378)

10 RUR – 4,6010 (27 марта – 4,6145)

Читайте такжеРева назвал главное требование к накопительной пенсионной системе

Как сообщает, 27 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,32/26,35 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару на 2 копейки ниже по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,70/32,73 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3063 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 618 сделок на сумму 376,64 миллиона долларов.