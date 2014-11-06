Российский рубль продолжает рекордное падение
09:28, 06 ноября 2014Финансы
0
Стоимость бивалютной корзины возросла на 41 копейку - до 50,37 рубля
Курс евро к рублю увеличился на 57 копеек / ru.wikipedia.org
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:10 мск четверга вырос на 28 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг отметки 45,23 рубля.
Курс евро к рублю увеличился на 57 копеек - до 56,64 рубля, сообщает Прайм.
Читайте такжеРубль рухнул к новым историческим минимумам - до 45 за доллар
При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, возросла на 41 копейку - до 50,37 рубля.
Читайте такжеБанк России в октябре потратил на поддержку рубля более $27 млрд
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter