Российский рубль продолжает рекордное падение

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:10 мск четверга вырос на 28 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг отметки 45,23 рубля.

Курс евро к рублю увеличился на 57 копеек - до 56,64 рубля, сообщает Прайм.

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При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, возросла на 41 копейку - до 50,37 рубля.

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