Межбанк открылся гривней по 13,99 за доллар

Котировки гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 6 ноября, открылись на уровне - 13,60/13,99 грн/долл. против 13,60/14,01 грн/долл. на закрытии вчерашних торгов.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что рынок не активен, а установленный уровень котировок является информативным.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 17,00/17,49 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3006/0,3094 грн/рубль.

По данным Национального банка Украины, по состоянию на 10:00, сделок на межбанке заключено пока не было.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на первом валютном аукционе для определения равновесного курса, проведенном 5 ноября, продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 13,5219 грн/долл.