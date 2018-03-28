Банк Порошенко подал в суд на НБУ

Причиной стало решение Нацбанка оштрафовать Международный инвестиционный банк, основным акционером которого является президент Петр Порошенко.

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Международного инвестиционного банка к Нацбанку о признании противоправным и отмене решения о наложении штрафа на ПАО "МИБ".

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Об этом свидетельствует соответствующее постановление суда, которое обнародовано 26 марта, передает Finbalance.

При этом, на каком именно основании Национальный банк оштрафовал МИБ, в судебных материалах не уточняется.

Свои исковые требования МИБ обосновывает тем, что оспариваемые решения приняты НБУ "с нарушением принципов верховенства права, законности, обоснованности и благоразумия".

При этом суд обязал НБУ предоставить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение, в частности, копии документов, на основании которых приняты оспариваемые решения.

Согласно данным Нацбанка на 1 января 2017 года, основным акционером МИБ выступает президент Петр Порошенко, который суммарно владеет 60% акций финучреждения.

Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры Порошенко - первый заместитель председателя фракции партии "БПП" Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и глава ООО "Днепропетровский исследовательский завод "Энергоавтоматика", председатель наблюдательного совета Чао "Иста-Центр" Олег Зимин (оба - по 9,9008%).