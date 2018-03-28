Украина и Израиль вышли на финальный этап переговоров по ЗСТ - Гройсман

Премьер отметил, что очень важно, чтобы украинский продукт завоевывал рынки других стран.

Украина и Израиль после 4 раундов переговоров в 2017 году, вышли на финальный этап подписания соглашения о зоне свободной торговли между странами.

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Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Премьер отметил, что очень важно, чтобы украинский продукт завоевывал рынки других стран, и для этого очень важны соглашения о зонах свободной торговли с другими странами.

"В 2017 году мы интенсивно проводили работу относительно завершения переговоров о зоне свободной торговли с Государством Израиль, с которым мы уже сегодня торгуем почти на 800 миллионов долларов без соглашения. Сегодня такие переговоры завершились, сегодня будет совместное заявление правительств и министерств Израиля и Украины о том, что мы вышли на финализацию подписания соглашения о зоне свободной торговли", - сказал он.

Премьер отметил, что в ближайшее время будут созданы возможности для подписания такого соглашения.

"Надеюсь, что даже премьер-министр Израиля может посетить Украину, чтобы мы могли этот вопрос согласовать", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что подписание соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем может состояться в марте-апреле 2018 года.

По данным Минэкономразвития, основными статьями украинского экспорта в Израиль являются зерновые культуры - 44,1%, черные металлы - 26,4%, продукция пищевой промышленности - 9,8%. Основные статьи импорта из Израиля в Украину - продукция нефтехимии (41,4%), химическая продукция (17,4%), пластмассы и полимерные материалы (7,1%).