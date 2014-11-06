Гривня может рухнуть до 18 грн за доллар - аналитик

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал аналитик одного из крупнейших в мире инвестиционных холдингов Nomura Дмитрий Петров из Лондонского офиса компании.

"Если мы останемся в ситуации замороженного конфликта курс может легко подскочить до уровня 16-18 гривень. Если наступит реинтеграция, мы скорее всего увидим в следующем году возврат к котировкам в районе 12-13 гривень", - отметил он.

Читайте такжеНБУ на сегодняшнем аукционе продавал банкам доллары по 13,52 грнУсиление гривни до такого уровня, по его мнению, возможно при условии получения Украиной значительных средств международных финансовых институтов, в частности, на восстановление Донбасса.

Он заметил, что пока мало что указывает на то, что этот сценарий реален.

Петров назвал оптимистическим развитием ситуации получение Украиной очередного транша МВФ еще в текущем году, что должно позволить удержать курс на уровне 13 гривень, которые определены украинским Нацбанком, как желаемый ориентир.

"Сейчас мы находимся в пессимистическом сценарии (ожидаем новой военной акции) и средства МВФ, вероятно, будут предоставлены только в 1 квартале 2015 года. Есть большой риск, что ми выйдем на уровень 14.-14.50 перед тем, как гривня укрепится", - отметил он.

Эксперт также назвал среди факторов, которые могут способствовать дальнейшему снижению стоимости украинской валюты завершение парламентских выборов в Украине, которые сняли давление на то, чтобы удерживать курс, в также необходимость оплаты внешней задолженности и поставок газа.

Он добавил, что первые результаты введенных Нацбанком Украины изменений на валютном рынке будет четко видно в начале следующей недели.

"Валютный рынок остается сильно регулированным. Снятие ряда ограничений в понедельник повысило спрос на валюту в то время, как предложение осталось более-менее на том же уровне", - заметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня котировки гривни на межбанковском валютном рынке открылись на уровне - 13,60/13,99 грн/долл. против 13,60/14,01 грн/долл. на закрытии вчерашних торгов.

Доллар, который на межбанке в начале года стоил около 8,5 гривень, достиг своей максимальной цены в текущем году в конце сентября на уровне почти 15 гривень.

С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала еще два раза : в 1998 году - почти в три раза до около 5 с 1,8 грн за доллар; в конце 2008 года - менее, чем вдвое до 8 грн/долл.