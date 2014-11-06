Казахстан пересмотрел бюджет из-за падения цен на нефть

Парламент Казахстана принял поправки в бюджет 2014 года, предполагающие снижение доходов, увеличение дефицита до 2,6 с 2,3% ВВП, а также замедление темпов роста экономики на фоне ухудшения мировой конъюнктуры на экспортируемые страной нефть и металлы, сообщает Рейтер.

По словам министра экономики Ерболата Досаева, реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 4,3%, тогда как раньше правительство ожидало сохранения роста крупнейшей экономики региона на прошлогоднем уровне 6%.

"С учетом уменьшения прогноза ВВП и импорта доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2014 году оцениваются в объеме 3,940 триллиона тенге, что на 420,7 миллиарда тенге ниже утвержденного плана", - сказал Досаев, представляя поправки депутатам верхней палаты парламента - Сената.

В целом поступления бюджета определены в 6,107 триллиона тенге. Они отражают трансферт из Национального фонда в 325 миллиардов тенге на капитализацию фонда проблемных кредитов, который поможет банковской системе уменьшить объем токсичных активов с нынешнего уровня порядка 30 процентов.

Расходы бюджета прогнозируются в 7,190 триллиона тенге с увеличением на 65,5 миллиарда тенге.

"В целях частичной компенсации ожидаемых потерь в доходах дефицит бюджета предлагается увеличить в 2014 году на 164,2 миллиарда тенге до 1,083 триллиона, или с 2,3% до 2,6% ВВП", - сказал министр.

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Более других снизились поступления НДС на импортируемые товары и налогов на международную торговлю и внешние операции.

"По налогам на международную торговлю и внешние операции прогнозируется уменьшение на 173,8 миллиарда тенге. Основное сокращение складывается по вывозимым таможенным пошлинам на сырую нефть в связи с ростом поставки нефти на внутренний рынок и снижением объема экспорта нефти", - говорится в материалах Сената.

Досаев сказал, что прогноз объема промпроизводства снижен до 0,8% с 2,7%, прогноз добычи нефти - до 81,8 миллиона тонн с 83,0 миллионов. Параметры инфляции сохранены в прогнозируемом коридоре 6-8% на конец года.

"На фоне сокращения спроса на продукцию казахстанского экспорта и снижения цен на нефть и металлы на мировом рынке экспорт товаров, по прогнозам, составит $81,0 миллиарда, на $5,3 миллиарда ниже по сравнению с одобренным прогнозом", - сказал Досаев.

Импорт товаров составит $48,6 миллиарда, что на $3,6 миллиарда ниже прежнего прогноза, добавил он.

Бюджет сверстан исходя из мировой цены на нефть марки Brent в $95 за баррель, без изменения - предыдущий бюджет был рассчитан по этой же цене.