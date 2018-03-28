Криптовалюты дешевеют: биткоин торгуется ниже $8 тысяч

С утра четыре из пяти основных криптовалют подешевели.

В среду, 28 марта, четыре из пяти основных криптовалют подешевели.

Об этом свидетельствуют данные Сoinmarketcap.

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За сутки Bitcoin подешевел на 0,12 % до 7 947 долларов, Ethereum - на 2,02% до 456 долларов, Bitcoin Саsh - на 1,83% до 885 долларов, Litecoin - на 4,34 % до 136 долларов.

При этом Ripple подорожал на 0,97% до 0,58 доллара.

Капитализация Bitcoin составляет 134,2 миллиарда долларов, Ethereum - 44,7 миллиарда долларов, Ripple - 22,8 миллиарда долларов, Bitcoin Саsh - 15,1 миллиарда долларов, Litecoin - 7,5 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Twitter запретили рекламу криптовалют. Запрет на рекламу криптовалют вступил в силу с 27 марта. Его цель - избежать обнародования потенциального мошенничества или крупных потерь инвесторов.