Доллар на межбанке подорожал до 14,25 грн

Ближе к обеду доллар на межбанке проснулся – стремительно пошел вверх, удаляясь от утренних котировок в 13,6000 /13,9900, сообщает Finance.UA.

Так, по состоянию на 12:25, курсы валют были следующими: доллар США – 13,8300 / 14,2500; евро – 17,3027 / 17,8281; российский рубль – 0,3041 / 0,3135.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины вчера опустил официальный курс гривни к доллару сразу на 54 копейки - до 13,49 грн/долл.

Нацбанк также решил с 5 ноября ежедневно проводить валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать гривню на нынешнем уровне.

После такого решения НБУ гривня на межбанке резко ушла вниз.