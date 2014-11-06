Отток капитала из России превысил $110 млрд

Чистый отток капитала из России с начала года превысил 110 млрд долларов, что превышает прогнозы Банка России и Минэкономразвития, говорится в еженедельном бюллетене института "Центра развития" НИУ Высшая школа экономики "Комментарии о государстве и бизнесе", сообщает Прайм.

По оценкам ВШЭ, "чистый отток капитала частного сектора в октябре превысил 25 млрд долларов (рассчитывается как сумма интервенций Банка России и сальдо счета текущих операций при нулевом сальдо финансового счета денежных властей). "Всего же с начала года чистый отток капитала составил уже 110 млрд долларов, что превышает все официальные прогнозы", - говорится в бюллетене.

Минэкономразвития предполагало в 2014 году чистый отток капитала на уровне 100 млрд долларов, Банк России на уровне 90 млрд долларов.

В октябре ЦБ возобновил валютные интервенции в объеме почти 27 млрд долларов. Столь интенсивное участие регулятора на валютном рынке (почти каждый день, в отдельные дни интервенции достигали 2,7 млрд долларов) было вызвано двумя факторами: дефицитом валюты по счету текущих операций и возобновлением интенсивного оттока капитала, полагают эксперты ВШЭ.

"При стабилизации нефтяных цен мы ожидаем, что сальдо счета текущих операций в ноябре может быть слабо положительным (в пределах 2 млрд долларов), но уже в декабре - из-за сезонного роста импорта и отрицательного сальдо по неторговым операциям счета текущих операций - при сохранении нынешнего уровня нефтяных цен вновь станет дефицитным и достигнет 5 млрд долларов", - отмечается в докладе.

Читайте такжеЭкономисты: отток капитала из России из-за санкций может вырасти до $150 млрд

"Западные санкции, ограниченный доступ к мировому рынку капитала, пик платежей по внешнему долгу, стагнация экономики, раскручивающаяся инфляционно-девальвационная спираль и прочие негативные ожидания будут "подогревать" отток капитала из страны. Чтобы справиться с платежами по внешнему долгу, банки продолжат сокращать свои валютные активы. В этой ситуации мы оставляет без изменения наш прогноз чистого оттока капитала по итогам текущего года - 120 млрд долларов - и повышаем прогноз стоимости бивалютной корзины на конец года до 48,6 рубля при сохранении новых правил валютных интервенций, введенных 5 ноября", - сказано в документе.